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Директор «Челси» Грановская прокомментировала продление контракта с Тиагу Силвой

18:15
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Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала продление контракта с защитником Тиагу Силвой.

«Когда мы подписали Тиагу прошлым летом, мы знали, что усиливаем состав футболистом мирового уровня. Он показал свое качество по ходу сезона, а также оказывал огромное влияние на команду как на поле, так и вне его. Мы надеялись, что приход Тиагу поможет нам завоевать новые трофеи. Так и вышло, мы выиграли Лигу чемпионов. Надеюсь, что Силва поможет нам поддерживать такой же уровень и в следующем году», — приводит официальный сайт «Челси» слова Грановской.

Силва перешел в «Челси» летом 2020 года на правах свободного агента после 8 лет выступлений за «ПСЖ». Вместе с лондонским клубом 36-летний бразилец выиграл Лигу чемпионов. Новое соглашение с ним рассчитано до конца сезона-2021/22.

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/en/news/2021/06/04/thiago-silva-contract-extended?cardIndex=0-0

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