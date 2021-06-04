Директор «Челси» Грановская прокомментировала продление контракта с Тиагу Силвой

Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала продление контракта с защитником Тиагу Силвой.

«Когда мы подписали Тиагу прошлым летом, мы знали, что усиливаем состав футболистом мирового уровня. Он показал свое качество по ходу сезона, а также оказывал огромное влияние на команду как на поле, так и вне его. Мы надеялись, что приход Тиагу поможет нам завоевать новые трофеи. Так и вышло, мы выиграли Лигу чемпионов. Надеюсь, что Силва поможет нам поддерживать такой же уровень и в следующем году», — приводит официальный сайт «Челси» слова Грановской.

Силва перешел в «Челси» летом 2020 года на правах свободного агента после 8 лет выступлений за «ПСЖ». Вместе с лондонским клубом 36-летний бразилец выиграл Лигу чемпионов. Новое соглашение с ним рассчитано до конца сезона-2021/22.