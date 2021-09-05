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Тиагу Алькантара заявил, что окончательно адаптировался к «Ливерпулю»

07:14
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Полузащитник «Ливерпуля» Тиагу Алькантара рассказал о периоде адаптации к английскому футболу.

«У меня был год, чтобы привыкнуть к скоростям и уровню игры в АПЛ. Это был хороший, но непростой год, поначалу у меня были проблемы. Сейчас я чувствую, что прошел через это. Я уже понимал, что могу принести команде, когда только перешел в «Ливерпуль», знал, что команда может дать мне. Мы продолжим работать вместе, открывать новые возможности, особенно с учетом прихода новичков в клуб. Так и создается гармония в команде, которая позволяет выступать на высочайшем уровне и прогрессировать», — приводит официальный сайт мерсисайдцев слова Тиагу.

Тиагу перешел в «Ливерпуль» из «Баварии» в сентябре 2020 года. В сезоне-2021/22 30-летний испанец принял участие в двух матчах мерсисайдцев и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/442391-we-aim-as-high-as-possible-this-season-thiago-alcantara

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Иван Торопцев все материалы автора

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