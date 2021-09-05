«Манчестер Сити» готов увеличить зарплату Фодена практически в 4 раза
07:36
«Манчестер Сити» планирует продлить контракт с полузащитником Филом Фоденом, сообщает Daily Star.
По информации источника, «горожане» предлагают 21-летнему англичанину соглашение на шесть лет с зарплатой 150 тысяч фунтов в неделю. По нынешнему контракту футболист получает 40 тысяч фунтов в неделю.
Фоден — воспитанник «Манчестер Сити». Футболист ни разу не появлялся на поле в сезоне-2021/22 из-за травмы, в сезоне-2020/21 игрок забил 16 голов и отдал 10 результативных передач в 50 матчах за команду.
Дополнительная информация:
https://www.dailystar.co.uk/sport/football/exclusive-man-city-phil-foden-24909856
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