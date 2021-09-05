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«Манчестер Сити» готов увеличить зарплату Фодена практически в 4 раза

07:36
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«Манчестер Сити» планирует продлить контракт с полузащитником Филом Фоденом, сообщает Daily Star.

По информации источника, «горожане» предлагают 21-летнему англичанину соглашение на шесть лет с зарплатой 150 тысяч фунтов в неделю. По нынешнему контракту футболист получает 40 тысяч фунтов в неделю.

Фоден — воспитанник «Манчестер Сити». Футболист ни разу не появлялся на поле в сезоне-2021/22 из-за травмы, в сезоне-2020/21 игрок забил 16 голов и отдал 10 результативных передач в 50 матчах за команду.

Дополнительная информация:

https://www.dailystar.co.uk/sport/football/exclusive-man-city-phil-foden-24909856

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Иван Торопцев все материалы автора

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