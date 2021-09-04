Салах хочет получать в «Ливерпуле» 500 тысяч фунтов в неделю по новому контракту

Нападающий Мохамед Салах выдвинул «Ливерпулю» условия для продления контракта с клубом. 29-летний египтянин хочет получать по новому соглашению 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю, сообщает The Mirror.

Сейчас он получает 200 тысяч за тот же период. Если «Ливерпуль» примет это условие, египтянин станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

В текущем сезоне форврад сыграл 3 матча в АПЛ, записав на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи.

У Салаха осталось менее двух лет по нынешнему контракту.