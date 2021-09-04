Салах хочет получать в «Ливерпуле» 500 тысяч фунтов в неделю по новому контракту
Нападающий Мохамед Салах выдвинул «Ливерпулю» условия для продления контракта с клубом. 29-летний египтянин хочет получать по новому соглашению 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю, сообщает The Mirror.
Сейчас он получает 200 тысяч за тот же период. Если «Ливерпуль» примет это условие, египтянин станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.
В текущем сезоне форврад сыграл 3 матча в АПЛ, записав на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи.
У Салаха осталось менее двух лет по нынешнему контракту.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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