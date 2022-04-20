Тиагу доволен игрой всех нападающих «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Тиагу Алькантара прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:0) в 30-м туре чемпионата Англии.

«Когда впереди такие нападающие, и вы видите не только то, как они забивают, но и то, как они играют в обороне, это заставляет нас всех играть. Не могу судить о своей игре. Это одно из самых сильных выступлений на «Энфилде». Нас не беспокоит, откуда забиваются голы. Мы довольны всеми нападающими и тем, как мы играем», — цитирует BBC Тиагу.

«Ливерпуль» вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 76 очков после 32 туров. На втором — «Манчестер Сити» с 74 баллами и одним матчем в запасе.