Клопп поддержал Роналду, который пропустил матч с «Ливерпулем» из-за смерти новорожденного сына

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который пропустил игру из-за смерти новорожденного сына. «Красные» разгромили «МЮ» — 4:0.

«Это был хороший жест (пауза в игре на 7-й минуте. — Прим. «СЭ»). Все наши мысли с Криштиану и его семьей. Я не могу представить, как такое могло случиться, и мы сочувствуем ему», — цитирует BBC Клоппа.

В этом матче футболисты сыграли с траурными повязками, а также на седьмой минуте вместе с болельщиками почтили память погибшего сына Роналду аплодисментами.

В понедельник, 18 апреля, португальский форвард в социальных сетях сообщил о смерти сына при рождении. В октябре 2021 года футболист и его жена Джорджина Родригес объявили, что ждут двойню. У пары должны были появиться на свет мальчик и девочка.