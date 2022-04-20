Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:0) в 30-м туре чемпионата Англии.

«Как только мы забиваем первый гол, мы хотим забить второй и третий. Это была наша лучшая игра, и, надеюсь, мы продолжим.

Я забиваю много голов за этот клуб. Иногда не везет. Самое главное — это победа команды. Нам просто нужно сосредоточиться на себе, а остальное не в наших руках», — цитирует BBC Салаха.

«Ливерпуль» вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 76 очков после 32 туров. На втором — «Манчестер Сити» с 74 баллами и одним матчем в запасе.