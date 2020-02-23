Теттей — о поражении «Норвич Сити»: «Я должен извиниться перед фанатами»
Полузащитник «Норвича» Александр Теттей прокомментировал крупное поражение от «Вулверхэмптона» в матче 27-го тура чемпионата Англии (0:3). За волков голами отличились нападающий Диогу Жота, оформивший дубль, и Рауль Хименес.
— Я должен извиниться перед фанатами, которые пришли посмотреть на нас. Начиная с двадцатой минуты матча, мы не сделали ничего из того, что должны были, — приводит слова футболиста пресс-служба клуба в официальном Twitter-аккаунте.
«Норвич» потерпел второе поражение подряд. «Канарейки» с 18 очками замыкают турнирную таблицу английской премьер-лиги.
? Alex Tettey reacts: I have to apologise to the away fans who came to watch us. From the 20th minute on we didn't do what we came here to do. #ncfc pic.twitter.com/cRV2uDODrd— Norwich City FC (@NorwichCityFC) February 23, 2020