Полузащитник «Норвича» Александр Теттей прокомментировал крупное поражение от «Вулверхэмптона» в матче 27-го тура чемпионата Англии (0:3). За волков голами отличились нападающий Диогу Жота, оформивший дубль, и Рауль Хименес.

— Я должен извиниться перед фанатами, которые пришли посмотреть на нас. Начиная с двадцатой минуты матча, мы не сделали ничего из того, что должны были, — приводит слова футболиста пресс-служба клуба в официальном Twitter-аккаунте.

«Норвич» потерпел второе поражение подряд. «Канарейки» с 18 очками замыкают турнирную таблицу английской премьер-лиги.