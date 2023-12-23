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Сегодня, 04:20

Почеттино разозлился, когда его спросили, почему Лавия не играет за «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино разозлился на журналиста, который задал вопрос по поводу того, что Ромелу Лавия не играет.

«Такими вопросами вы давите на игроков, которые не играют. У него все хорошо, но ему все еще нужно время, чтобы набрать лучшую форму. Конечно, я разочарован тем, что игрок, который должен быть для нас важным игроком, не помогает команде. Если он пока не играл, то это не потому, что мы в него не верим. Это потому, что есть много других игроков, которые готовы и тренируются. И, возможно, нужно принимать такие решения, чтобы оказать влияние на игроков, которые более готовы, чем другие», — цитирует Football London Почеттино.

19-летний полузащитник перешел в «Челси» из «Саутгемптона» в августе 2023 года за 62 миллиона евро, но с тех пор не провел ни одного официального матча за лондонский клуб.

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 12 3 2 35-15 39
2
 Астон Вилла 18 12 3 3 38-22 39
3
 Ливерпуль 17 11 5 1 36-15 38
4
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 Ньюкасл 17 9 2 6 36-21 29
7
 МЮ 17 9 1 7 18-21 28
8
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
9
 Вест Хэм 17 8 3 6 29-30 27
10
 Челси 17 6 4 7 28-26 22
11
 Фулхэм 17 6 3 8 26-29 21
12
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
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 Вулверхэмптон 17 5 4 8 21-29 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 18 4 6 8 18-26 18
16
 Эвертон 17 8 2 7 22-20 16
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Шеффилд Юн. 18 2 3 13 13-44 9
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