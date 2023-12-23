Почеттино разозлился, когда его спросили, почему Лавия не играет за «Челси»
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино разозлился на журналиста, который задал вопрос по поводу того, что Ромелу Лавия не играет.
«Такими вопросами вы давите на игроков, которые не играют. У него все хорошо, но ему все еще нужно время, чтобы набрать лучшую форму. Конечно, я разочарован тем, что игрок, который должен быть для нас важным игроком, не помогает команде. Если он пока не играл, то это не потому, что мы в него не верим. Это потому, что есть много других игроков, которые готовы и тренируются. И, возможно, нужно принимать такие решения, чтобы оказать влияние на игроков, которые более готовы, чем другие», — цитирует Football London Почеттино.
19-летний полузащитник перешел в «Челси» из «Саутгемптона» в августе 2023 года за 62 миллиона евро, но с тех пор не провел ни одного официального матча за лондонский клуб.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|12
|3
|2
|35-15
|39
|
2
|Астон Вилла
|18
|12
|3
|3
|38-22
|39
|
3
|Ливерпуль
|17
|11
|5
|1
|36-15
|38
|
4
|Ман. Сити
|17
|10
|4
|3
|40-20
|34
|
5
|Тоттенхэм
|17
|10
|3
|4
|35-23
|33
|
6
|Ньюкасл
|17
|9
|2
|6
|36-21
|29
|
7
|МЮ
|17
|9
|1
|7
|18-21
|28
|
8
|Брайтон
|18
|7
|6
|5
|34-31
|27
|
9
|Вест Хэм
|17
|8
|3
|6
|29-30
|27
|
10
|Челси
|17
|6
|4
|7
|28-26
|22
|
11
|Фулхэм
|17
|6
|3
|8
|26-29
|21
|
12
|Брентфорд
|17
|5
|4
|8
|24-24
|19
|
13
|Вулверхэмптон
|17
|5
|4
|8
|21-29
|19
|
14
|Борнмут
|16
|5
|4
|7
|21-30
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|
16
|Эвертон
|17
|8
|2
|7
|22-20
|16
|
17
|Нот. Форест
|17
|3
|5
|9
|17-30
|14
|
18
|Лутон Таун
|16
|2
|3
|11
|17-32
|9
|
19
|Шеффилд Юн.
|18
|2
|3
|13
|13-44
|9
|
20
|Бернли
|17
|2
|2
|13
|16-36
|8
|21.12
|23:00
|
Кр. Пэлас – Брайтон
|1 : 1
|22.12
|23:00
|
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
|1 : 1
|23.12
|00:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|23.12
|15:30
|
Вест Хэм – МЮ
|- : -
|23.12
|18:00
|
Фулхэм – Бернли
|- : -
|23.12
|18:00
|
Лутон Таун – Ньюкасл
|- : -
|23.12
|18:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|23.12
|18:00
|
Тоттенхэм – Эвертон
|- : -
|23.12
|20:30
|
Ливерпуль – Арсенал
|- : -
|24.12
|16:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|10
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|14
|1
|6
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6