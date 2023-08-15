Тен Хаг — о победе над «Вулверхэмптоном»: «Мы способны играть лучше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча первого тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:0).

«Мы способны играть лучше. Но победой мы довольны. Соперник играл активно, и нам нужно было подстроиться. Нам пришлось биться за очки. В АПЛ нет простых матчей, точно не с «Вулверхэмптоном». Это сложный соперник, и мы очень хорошо потрудились. Надо бороться в каждом матче. Онана совершал очень хорошие сэйвы, действовал очень спокойно. Очень хороший дебют», — приводит слова тен Хага BBC Sport.

В следующем туре АПЛ «МЮ» встретится на выезде с «Тоттенхэмом» 19 августа. «Вулверхэмптон» в этот же день примет «Брайтон».