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Сегодня, 03:21

Тен Хаг — о победе над «Вулверхэмптоном»: «Мы способны играть лучше»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча первого тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:0).

«Мы способны играть лучше. Но победой мы довольны. Соперник играл активно, и нам нужно было подстроиться. Нам пришлось биться за очки. В АПЛ нет простых матчей, точно не с «Вулверхэмптоном». Это сложный соперник, и мы очень хорошо потрудились. Надо бороться в каждом матче. Онана совершал очень хорошие сэйвы, действовал очень спокойно. Очень хороший дебют», — приводит слова тен Хага BBC Sport.

В следующем туре АПЛ «МЮ» встретится на выезде с «Тоттенхэмом» 19 августа. «Вулверхэмптон» в этот же день примет «Брайтон».

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
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«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
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«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
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Неделя

Гол Варана принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Вулверхэмптоном» в 1-м туре АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 4-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
4
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
5
 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
6
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
7
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
8
 Тоттенхэм 1 0 1 0 2-2 1
9
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
10
 Ливерпуль 1 0 1 0 1-1 1
11
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
12
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
13
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
14
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
15
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-1 0
16
 Шеффилд Юн. 1 0 0 1 0-1 0
17
 Нот. Форест 1 0 0 1 1-2 0
18
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
20
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 0 : 3
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 2 : 1
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 1 : 1
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 4 : 1
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 0 : 1
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 0 : 1
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 5 : 1
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 2 : 2
13.08 18:30
Челси – Ливерпуль
 1 : 1
14.08 22:00
МЮ – Вулверхэмптон
 1 : 0
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Г
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 1
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Манчестер Сити

 1
И К Ж
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Райан Аит Нури

Райан Аит Нури

Вулверхэмптон

 1 0 1
Ола Айна

Ола Айна

Ноттингем Форест

 1 0 1
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