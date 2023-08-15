Варан оценил победу «МЮ» над «Вулверхэмптоном»

Защитник «МЮ» Рафаэль Варан оценил победу команды в матче 1-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:0). Он забил единственный гол на 75-й минуте.

«Сложная игра против хорошей команды. Приятно так начать сезон, три очка, сухие ворота. У нас отличный командный дух, но нам надо быть еще агрессивнее. Лучше контролировать мяч и играть спокойнее, — цитирует слова Варана BBC Sport.

В следующем туре АПЛ команда Эрика тен Хага встретится на выезде с «Тоттенхэмом» 19 августа. «Волки» в этот же день примут «Брайтон».