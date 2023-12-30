Футбол
Англия
Новости
Видео Таблица переходов Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 23:45

Тен Хаг: «Мы надеемся, что многие игроки вернутся в новом году и усилят «Манчестер Юнайтед»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после поражения от «Ноттингема» в матче 20-го тура АПЛ (1:2) высказался об игре команды в текущем сезоне.

«Мы должны выступать более стабильно и добиваться большего. Игра длится 90 минут, и нам нужно начинать выкладываться с первой минуты. Мы надеемся, что многие игроки вернутся в новом году и усилят команду. Мы знаем причины, по которым у нас не получается выступать лучше. Ни одна команда не может справиться с таким количеством проблем и травм, которые у нас были. Но все равно мы должны были действовать лучше, мы обладаем глубиной состава. Однако когда у вас так много травм, глубины недостаточно», — сказал тен Хаг.

«Красные дьяволы» с 31 очком идут на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. 14 января «МЮ» дома сыграет против «Тоттенхэма». Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.dazn.com/en-US/news/soccer/erik-ten-hag-names-the-missing-factor-for-manchester-united-in-nottingham-forest-defeat/qvbh96uq04ly1rvcl6tpw76r2
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
Читайте также
Шахматисты Гунина и Карлсен выиграли чемпионат мира по блицу
Российская шахматистка Гунина стала чемпионкой мира по блицу
Путину доложили об обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Welt рассказал о судьбе Украины после российских ударов
Гладков сообщил об обстреле ВСУ центра Белгорода
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Почеттино прокомментировал стиль игры «Челси» в матче против «Лутона»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 12 6 1 39-16 42
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 19 12 4 3 36-18 40
5
 Тоттенхэм 19 11 3 5 39-28 36
6
 Вест Хэм 19 10 3 6 33-30 33
7
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
8
 Брайтон 19 8 6 5 38-33 30
9
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 18 7 4 7 27-32 25
13
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
14
 Фулхэм 19 6 3 10 26-34 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.12 15:30
Лутон Таун – Челси
 2 : 3
30.12 18:00
Астон Вилла – Бернли
 3 : 2
30.12 18:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
 3 : 1
30.12 18:00
Ман. Сити – Шеффилд Юн.
 2 : 0
30.12 18:00
Вулверхэмптон – Эвертон
 3 : 0
30.12 20:30
Нот. Форест – МЮ
 2 : 1
31.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 - : -
31.12 17:00
Тоттенхэм – Борнмут
 - : -
1.01 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 - : -
2.01 22:30
Вест Хэм – Брайтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 16 1 6
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости