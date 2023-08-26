Тен Хаг отрицает, что у «Манчестер Юнайтед» есть проблемы в полузащите

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не считает, что у клуба есть проблемы в центре поля.

«Проблемы «МЮ» в полузащите? Анализ всегда должен быть беспристрастным и точным. Эта оценка неверна. Дело было в обороне и атаке — вот почему мы выглядели так уязвимо. Это не имеет никакого отношения к полузащите. Мы говорили об этом сразу после игры. Если вы посмотрите на показатели Каземиро, вы увидите, что он полностью готов. У меня нет никаких сомнений в том, что эта полузащита может работать», — приводит слова тен Хага Reuters.

После двух матчей «Манчестер Юнайтед» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав три очка. Лидирует — «Брайтон» (шесть очков).

26 августа «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ноттингем Форест». Начало — в 17:00 по мск.