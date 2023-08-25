Дубль Стерлинга принес «Челси» разгромную победу над «Лутоном»
«Челси» на своем поле разгромил «Лутон Таун» в матче 3-го тура АПЛ — 3:0.
Победу синим принес дубль Рахима Стерлинга. Англичанин забил на 17-й и 69-й минутах. Еще одним голом на 75-й минуте отметился Николас Джексон.
«Челси» набрал 4 очка и поднялся на восьмое место в АПЛ. «Лутон», еще не набравший очков в этом сезоне, замыкает турнирную таблицу.
В следующем туре «Челси» дома сыграет с «Ноттингем Форест». Игра пройдет 2 сентября. «Лутон» днем ранее на своем поле примет «Вест Хэм».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
2
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
4
|Вест Хэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
5
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
6
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
7
|Ливерпуль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
8
|Челси
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Ньюкасл
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
10
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
11
|Нот. Форест
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
13
|Кр. Пэлас
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|
14
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
15
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
16
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
17
|Лутон Таун
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
18
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
20
|Шеффилд Юн.
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.08
|22:00
|
Челси – Лутон Таун
|3 : 0
|26.08
|14:30
|
Борнмут – Тоттенхэм
|- : -
|26.08
|17:00
|
Арсенал – Фулхэм
|- : -
|26.08
|17:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|26.08
|17:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|- : -
|26.08
|17:00
|
МЮ – Нот. Форест
|- : -
|26.08
|19:30
|
Брайтон – Вест Хэм
|- : -
|27.08
|16:00
|
Бернли – Астон Вилла
|- : -
|27.08
|16:00
|
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
|- : -
|27.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Солли Марч
Брайтон
|3
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|3
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|2
|П
|
|
Джеймс Уорд-Проуз
Вест Хэм Юнайтед
|2
|
|
Каору Митома
Брайтон
|2
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|2
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Найеф Агерд
Вест Хэм Юнайтед
|2
|0
|0
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