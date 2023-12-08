Тен Хаг отказал футболистам «Манчестер Юнайтед» в дополнительном отдыхе

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не стал давать своим игрокам больше отдыха, несмотря на напряженный календарь, сообщает Daily Mail.

Специалист считает, что футболисты обязаны демонстрировать высокую трудоспособность во время тренировок и матчей. Поэтому не оращает внимания на их просьбы о дополнительном отдыхе.

После 15 туров чемпионата Англии «МЮ» набрал 27 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.