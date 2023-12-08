Тен Хаг отказал футболистам «Манчестер Юнайтед» в дополнительном отдыхе
Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не стал давать своим игрокам больше отдыха, несмотря на напряженный календарь, сообщает Daily Mail.
Специалист считает, что футболисты обязаны демонстрировать высокую трудоспособность во время тренировок и матчей. Поэтому не оращает внимания на их просьбы о дополнительном отдыхе.
После 15 туров чемпионата Англии «МЮ» набрал 27 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|15
|11
|3
|1
|33-14
|36
|
2
|Ливерпуль
|15
|10
|4
|1
|34-14
|34
|
3
|Астон Вилла
|15
|10
|2
|3
|34-20
|32
|
4
|Ман. Сити
|15
|9
|3
|3
|36-17
|30
|
5
|Тоттенхэм
|15
|8
|3
|4
|29-22
|27
|
6
|МЮ
|15
|9
|0
|6
|18-18
|27
|
7
|Ньюкасл
|15
|8
|2
|5
|32-17
|26
|
8
|Брайтон
|15
|7
|4
|4
|32-27
|25
|
9
|Вест Хэм
|15
|7
|3
|5
|26-25
|24
|
10
|Челси
|15
|5
|4
|6
|26-24
|19
|
11
|Брентфорд
|15
|5
|4
|6
|23-21
|19
|
12
|Фулхэм
|15
|5
|3
|7
|21-26
|18
|
13
|Вулверхэмптон
|15
|5
|3
|7
|20-25
|18
|
14
|Кр. Пэлас
|15
|4
|4
|7
|14-21
|16
|
15
|Борнмут
|15
|4
|4
|7
|18-30
|16
|
16
|Нот. Форест
|15
|3
|4
|8
|16-27
|13
|
17
|Эвертон
|15
|6
|2
|7
|18-20
|10
|
18
|Лутон Таун
|15
|2
|3
|10
|16-30
|9
|
19
|Бернли
|15
|2
|1
|12
|15-33
|7
|
20
|Шеффилд Юн.
|15
|1
|2
|12
|11-41
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|9.12
|15:30
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|- : -
|9.12
|18:00
|
Брайтон – Бернли
|- : -
|9.12
|18:00
|
МЮ – Борнмут
|- : -
|9.12
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Брентфорд
|- : -
|9.12
|18:00
|
Вулверхэмптон – Нот. Форест
|- : -
|9.12
|20:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|- : -
|10.12
|17:00
|
Эвертон – Челси
|- : -
|10.12
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|- : -
|10.12
|17:00
|
Лутон Таун – Ман. Сити
|- : -
|10.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|9
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|12
|1
|5
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|14
|1
|5
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|12
|1
|3
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