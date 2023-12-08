«Астон Вилле» интересен полузащитник «Арсенала» Смит-Роу

«Астон Вилла» хочет заполучить полузащитника «Арсенала» Эмиля Смит-Роу.

Как сообщает Football Transfers, команда Унаи Эмери уже давно следит за 23-летним игроком. «Арсенал» готов продать своего выпускника академии.

Полузащитник сыграл за главную команду «канониров» 104 матча, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.