«Астон Вилле» интересен полузащитник «Арсенала» Смит-Роу
«Астон Вилла» хочет заполучить полузащитника «Арсенала» Эмиля Смит-Роу.
Как сообщает Football Transfers, команда Унаи Эмери уже давно следит за 23-летним игроком. «Арсенал» готов продать своего выпускника академии.
Полузащитник сыграл за главную команду «канониров» 104 матча, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|15
|11
|3
|1
|33-14
|36
|
2
|Ливерпуль
|15
|10
|4
|1
|34-14
|34
|
3
|Астон Вилла
|15
|10
|2
|3
|34-20
|32
|
4
|Ман. Сити
|15
|9
|3
|3
|36-17
|30
|
5
|Тоттенхэм
|15
|8
|3
|4
|29-22
|27
|
6
|МЮ
|15
|9
|0
|6
|18-18
|27
|
7
|Ньюкасл
|15
|8
|2
|5
|32-17
|26
|
8
|Брайтон
|15
|7
|4
|4
|32-27
|25
|
9
|Вест Хэм
|15
|7
|3
|5
|26-25
|24
|
10
|Челси
|15
|5
|4
|6
|26-24
|19
|
11
|Брентфорд
|15
|5
|4
|6
|23-21
|19
|
12
|Фулхэм
|15
|5
|3
|7
|21-26
|18
|
13
|Вулверхэмптон
|15
|5
|3
|7
|20-25
|18
|
14
|Кр. Пэлас
|15
|4
|4
|7
|14-21
|16
|
15
|Борнмут
|15
|4
|4
|7
|18-30
|16
|
16
|Нот. Форест
|15
|3
|4
|8
|16-27
|13
|
17
|Эвертон
|15
|6
|2
|7
|18-20
|10
|
18
|Лутон Таун
|15
|2
|3
|10
|16-30
|9
|
19
|Бернли
|15
|2
|1
|12
|15-33
|7
|
20
|Шеффилд Юн.
|15
|1
|2
|12
|11-41
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|9.12
|15:30
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|- : -
|9.12
|18:00
|
Брайтон – Бернли
|- : -
|9.12
|18:00
|
МЮ – Борнмут
|- : -
|9.12
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Брентфорд
|- : -
|9.12
|18:00
|
Вулверхэмптон – Нот. Форест
|- : -
|9.12
|20:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|- : -
|10.12
|17:00
|
Эвертон – Челси
|- : -
|10.12
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|- : -
|10.12
|17:00
|
Лутон Таун – Ман. Сити
|- : -
|10.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|9
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|12
|1
|5
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|14
|1
|5
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|12
|1
|3
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