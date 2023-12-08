Гравенберх рассказал об отношении к нему главного тренера «Ливерпуля» Клоппа

Хавбек «Ливерпуля» Райан Гравенберх рассказал, что думает о главном тренере команды Юргене Клоппе.

«Когда я пообщался с Клоппом, он произвел на меня хорошее впечатление. Сложилось впечатление, что мы члены одной семьи. Мне очень не хватало такого отношения в предыдущем клубе. Мы с тренером отлично понимаем друг друга», — цитирует игрока Tribal Football.

В этом сезоне чемпионата Англии Гравенберх провел десять матчей, не отметившись результативными действиями. Игрок выступает в «Ливерпуле» с лета этого года. Его контракт рассчитан до 2028 года.