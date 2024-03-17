Тен Хаг оценил соперника «МЮ» по полуфиналу Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после выхода в 1/2 финала Кубка Англии оценил своего соперника по полуфиналу. Команда на этой стадии встретится с «Ковентри».

«Неважно, кто соперник, нужно стараться играть как можно лучше. «Ковентри» — очень сильная команда. Они показали невероятный футбол, и мы должны сделать все, что в наших силах, если хотим выйти в финал», — цитирует тренера BBC.

Матчи 1/2 финала турнира пройдут 20 и 21 апреля. Финал состоится 25 мая.