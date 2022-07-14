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Сегодня, 16:39

Тен Хаг объяснил, какой стиль игры стоит ожидать от «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о тактике команды в предстоящем сезоне.

«Я хочу продуктивности от каждой зоны. Самое важное, чтобы игроки брали на себя инициативу и с мячом, и без него, и в атаке, и в обороне.

Мы хотим прессинговать. Мы хотим прессинговать постоянно и играть в проактивный футбол. Иногда мы можем показывать высокий прессинг, но если это невозможно, то мы должны считывать это и опускаться ниже.

Но мы хотим давить. Это должно быть нашим постоянным намерением», — приводит слова тен Хага пресс-служба команды.

По итогам завершившегося сезона «МЮ» занял 6-е место в турнирной таблице АПЛ.

Источник: https://www.manutd.com/en/news/detail/erik-ten-hag-press-conference-full-transcript-ahead-of-melbourne-victory-v-man-utd-14-july-2022
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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