Тен Хаг объяснил, какой стиль игры стоит ожидать от «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о тактике команды в предстоящем сезоне.

«Я хочу продуктивности от каждой зоны. Самое важное, чтобы игроки брали на себя инициативу и с мячом, и без него, и в атаке, и в обороне.

Мы хотим прессинговать. Мы хотим прессинговать постоянно и играть в проактивный футбол. Иногда мы можем показывать высокий прессинг, но если это невозможно, то мы должны считывать это и опускаться ниже.

Но мы хотим давить. Это должно быть нашим постоянным намерением», — приводит слова тен Хага пресс-служба команды.

По итогам завершившегося сезона «МЮ» занял 6-е место в турнирной таблице АПЛ.