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Тухель о Стерлинге: «Он эталон АПЛ и оказал огромное влияние на английский футбол»

Тухель в восторге от перехода Стерлинга в «Челси»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал переход нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

В среду, 13 июля 27-летний англичанин был представлен как игрок лондонского клуба.

«Он будет для нас огромным активом. Надеюсь, Рахим дополнит нашу команду, будучи самим собой. Для меня он огромный игрок, который оказал огромное влияние на английский футбол.

То, что Стерлинг делал на протяжении многих лет, учитывая его возраст, жажду ответственности, стиль игры и степень интенсивности — просто выдающийся показатель. Это эталон АПЛ, и именно это нам нужно», — цитирует Тухеля BBC.

В составе «Ман Сити» футболист выступал с 2015 по 2022 год. В составе клуба нападающий 4 раза становился чемпионом Англии.

В прошлом сезоне Стерлинг забил 17 голов и сделал 9 результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Рахим Стерлинг
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Томас Тухель
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