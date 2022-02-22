Тухель: «Не стоит шутить и смеяться над Лукаку»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал игру форварда Ромелу Лукаку в матче 26-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (1:0).

«Он в центре внимания, и мы будем защищать его. Ромелу всегда будет частью команды. Иногда такое происходит с нападающими, если они борются с уверенностью в себе и ищут пространство, чтобы взаимодействовать с хорошей оборонительной командой. Конечно, это не то, чего хотим мы от него и чего хочет сам Ромелу, но не стоит шутить и смеяться над ним», — приводит слова Тухеля BBC Sport.

Лукаку за всю игру совершил семь касаний мяча. Это наименьшее количество касаний в матче АПЛ для игрока, сыгравшего 90 минут игры с сезона 2003/04, когда данные начали собирать.

Лукаку перешел в «Челси» из «Интера» летом 2021 года за 113 миллионов евро. Он забил лишь 1 гол в последних 8 матчах за клуб на внутренней арене.