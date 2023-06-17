Сын Бекхэма заключил постоянный контракт с «Брентфордом Б»

«Брентфорд» объявил о подписании нападающего Ромео Бекхэма из клуба «Интер Майами» на постоянной основе.

Соглашение рассчитано на один года и включает опцию продления еще на сезон.

20-летний Ромео провел за «Брентфорд Б» вторую половину сезона-2022/23 на правах аренды. Всего он сыграл 15 раз за «молодых пчел» и забил один гол.

Ромео — сын бывшего футболиста Дэвида Бекхэма и бывшей участницы Spice Girls Виктории Бекхэм.