Сын Бекхэма заключил постоянный контракт с «Брентфордом Б»
«Брентфорд» объявил о подписании нападающего Ромео Бекхэма из клуба «Интер Майами» на постоянной основе.
Соглашение рассчитано на один года и включает опцию продления еще на сезон.
20-летний Ромео провел за «Брентфорд Б» вторую половину сезона-2022/23 на правах аренды. Всего он сыграл 15 раз за «молодых пчел» и забил один гол.
Ромео — сын бывшего футболиста Дэвида Бекхэма и бывшей участницы Spice Girls Виктории Бекхэм.
Источник: ФК Брентфорд
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|28
|5
|5
|94-33
|89
|
2
|Арсенал
|38
|26
|6
|6
|88-43
|84
|
3
|МЮ
|38
|23
|6
|9
|58-43
|75
|
4
|Ньюкасл
|38
|19
|14
|5
|68-33
|71
|
5
|Ливерпуль
|38
|19
|10
|9
|75-47
|67
|
6
|Брайтон
|38
|18
|8
|12
|72-53
|62
|
7
|Астон Вилла
|38
|18
|7
|13
|51-46
|61
|
8
|Тоттенхэм
|38
|18
|6
|14
|70-63
|60
|
9
|Брентфорд
|38
|15
|14
|9
|58-46
|59
|
10
|Фулхэм
|38
|15
|7
|16
|55-53
|52
|
11
|Кр. Пэлас
|38
|11
|12
|15
|40-49
|45
|
12
|Челси
|38
|11
|11
|16
|38-47
|44
|
13
|Вулверхэмптон
|38
|11
|8
|19
|31-58
|41
|
14
|Вест Хэм
|38
|11
|7
|20
|42-55
|40
|
15
|Борнмут
|38
|11
|6
|21
|37-71
|39
|
16
|Нот. Форест
|38
|9
|11
|18
|38-68
|38
|
17
|Эвертон
|38
|8
|12
|18
|34-57
|36
|
18
|Лестер
|38
|9
|7
|22
|51-68
|34
|
19
|Лидс
|38
|7
|10
|21
|48-78
|31
|
20
|Саутгемптон
|38
|6
|7
|25
|36-73
|25
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.05
|18:30
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|5 : 0
|28.05
|18:30
|
Астон Вилла – Брайтон
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|1 : 0
|28.05
|18:30
|
Челси – Ньюкасл
|1 : 1
|28.05
|18:30
|
Кр. Пэлас – Нот. Форест
|1 : 1
|28.05
|18:30
|
Эвертон – Борнмут
|1 : 0
|28.05
|18:30
|
Лидс – Тоттенхэм
|1 : 4
|28.05
|18:30
|
Лестер – Вест Хэм
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
МЮ – Фулхэм
|2 : 1
|28.05
|18:30
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|4 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|36
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|30
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|28
|2
|7
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|36
|1
|11
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|25
|1
|6
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