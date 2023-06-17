Голкипер «Брентфорда» Райя — о своем будущем: «Я хочу выигрывать титулы»

Вратарь «Брентфорда» Дэвид Райя высказался о своем будущем.

«У меня есть амбиции сделать следующий шаг в своей карьере. Я хочу попробовать выиграть титулы и соревноваться в Европе. Есть варианты, но дело не только в моих амбициях, клуб также должен отпустить меня», — цитирует Райя The Times.

Ранее сообщалось, что 27-летний голкипер близок к переходу в «Тоттенхэм»,

В прошедшем сезоне Райя сыграл в 39 матчах за команду, пропустил 47 мячей и 12 раз отстоял на ноль.