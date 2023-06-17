Корейский защитник Ким Джи Су станет игроком «Брентфорда»

Защитник «Соннама» Ким Джи Су продолжит карьеру в «Брентфорде», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 18-летний кореец на следующей неделе прибудет в Англию, чтобы подписать контракт с новой командой. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.

В июне Ким Джи Су дошел со сборной Южной Кореи до полуфинала молодежного чемпионата мира, в котором его команда уступила Италии (1:2). В матче за третье место корейцы проиграли Израилю (1:3).