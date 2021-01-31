Сульшеру не понравилась реализация форвардов «МЮ» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал ничью с «Арсеналом» (0:0) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

«Мы должны использовать свои шансы, я знаю, что наши футболисты на это способны, только в игре с «Арсеналом» им не удалось этого сделать. По тем моментам, которые у нас были, у меня создается ощущение, что мы должны были выигрывать, но для победы надо забивать голы. Я хочу, чтобы мои нападающие это поняли и забивали как можно больше», — цитирует Goal Сульшера.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 41 очком.