Сульшеру не понравилась реализация форвардов «МЮ» в матче с «Арсеналом»
09:43
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал ничью с «Арсеналом» (0:0) в матче 21-го тура чемпионата Англии.
«Мы должны использовать свои шансы, я знаю, что наши футболисты на это способны, только в игре с «Арсеналом» им не удалось этого сделать. По тем моментам, которые у нас были, у меня создается ощущение, что мы должны были выигрывать, но для победы надо забивать голы. Я хочу, чтобы мои нападающие это поняли и забивали как можно больше», — цитирует Goal Сульшера.
«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 41 очком.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/solskjaer-sends-message-to-forwards-after-firing-blanks/v1t0eqbxun8n1v0btm6d4zlif
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