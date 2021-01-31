Скоулз раскритиковал «МЮ» после матча с «Арсеналом»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о результатах команды после матча АПЛ с «Арсеналом» (0:0).

«Похоже, что «МЮ» не может выигрывать команды, которые находятся на вершине. Они мучаются с «Шеффилдом» и проигрывают ему. Они не могут найти способ выиграть.



Бруну Фернандеш разочаровывает в таких матчах. У него хорошая статистика, отличные голевые передачи и отличные голы. Но в последних играх у него не было голов. Меня это беспокоит. Потому «МЮ» находится там, где сейчас. Это хорошо, но не достаточно для победы в АПЛ», — цитирует Скоулза Manchester Evening News.

После 21 тура чемпионата Англии «МЮ» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 1 очко.