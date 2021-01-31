Тухель заявил, что потенциал Хаверца безграничен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о перспективах полузащитника «синих» Кая Хаверца.

«Его потенциал безграничен. Переход в «Челси» — испытание для Кая, и он поступил храбро, согласившись на это испытание. Он перешел в команду в другой стране с другой культурой, но он работает и меняет культуру клуба. Хаверц вышел из зоны комфорта, мне это нравится. Он — интеллигентный, дружелюбный и открытый парень с большим потенциалом, который мы должны помогать раскрыть», — цитирует Goal Тухеля.

Хаверц перешел в «Челси» из «Байера» в сентябре 2020 года за 80 миллионов евро. На счету 21-летнего немца 5 голов и 6 результативных передач в 25 матчах за «синих».