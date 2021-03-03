Сульшер заявил, что не ждет от «Манчестер Юнайтед» активности в летнее трансферное окно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что не ждет от клуба активности в летнее трансферное окно.

«Пандемия определенно повлияла на всех в футболе. Все испытывают нехватку доходов. Нужно быть реалистами и ответственно относиться к бизнесу. Где мы можем тратить деньги? Как много? Все изменилось. У нас есть футболисты из академии, которые теперь могут получить свой шанс», — цитирует Goal Сульшера.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии с 50 очками после 26 матчей.