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Хосеп Гвардьола: «Матч с «Манчестер Юнайтед» — возможность для «Сити» сделать огромный шаг»

07:58
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «Вулверхэмптоном» в 29-м туре чемпионата Англии (4:1) отметил важность следующей игры против «Манчестер Юнайтед».

«На «Олд Траффорд» мы добились лучших результатов в прошлом. У нас есть один или два дня, чтобы отдохнуть, и я понимаю, насколько «МЮ» сильны. Для нас будет это невероятная возможность сделать огромный шаг, и мы собираемся попробовать сделать его», — цитирует BBC Гвардьолу.

Манчестер Сити — Вулверхэмптон Уондерерс

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