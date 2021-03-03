Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «Вулверхэмптоном» в 29-м туре чемпионата Англии (4:1) отметил важность следующей игры против «Манчестер Юнайтед».

«На «Олд Траффорд» мы добились лучших результатов в прошлом. У нас есть один или два дня, чтобы отдохнуть, и я понимаю, насколько «МЮ» сильны. Для нас будет это невероятная возможность сделать огромный шаг, и мы собираемся попробовать сделать его», — цитирует BBC Гвардьолу.