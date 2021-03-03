Нападающий «Челси» Хаким Зиех может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Fichajes.

По информации источника, 27-летний марокканец испытывает проблемы с адаптацией в Лондоне и не входит в дальнейшие планы нового главного тренера «синих» Томаса Тухеля. Сообщается, что «Атлетико» может купить Зиеха в случае, если продаст ненужных клубу футболистов в летнее трансферное окно.

Зиех перешел в «Челси» из «Аякса» летом 2020 года за 40 миллионов евро. В сезоне-2020/21 игрок провел 22 матча за «синих», на его счету 2 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость марокканца в 45 миллионов евро.