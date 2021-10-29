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«Слова Аллегри сыграли свою роль». Эвра раскрыл причины перехода Роналду

14:24
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Бывший защитник «Ювентуса» Патрис Эвра рассказал, почему Криштиану Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед».

«Роналду боялся, что его будут считать главным виновником всех неудач «Ювентуса». Кроме того, его настоящей любовью всегда был «Манчестер Юнайтед», — передает слова Эвры La Repubblica. — Ведь только там он нашел уважение и любовь, которых ожидал. В «МЮ» никто не позволил бы себе критиковать его, в отличие от того, что произошло в Турине.

Многие забывают, что в серии А нелегко побеждать каждый год. Слова Массимилиано Аллегри также сыграли свою роль в уходе. Он сказал, что Роналду не будет играть во всех матчах. Нет смысла говорить такое на публике. Достаточно было просто держать это при себе, потому что такие вещи задевают Криштиану».

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году и выиграл с командой два чемпионата Италии. Всего футболист сыграл в клубе 134 матча и забил 101 гол.

В августе 2021 года 36-летний нападающий вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

В сезоне-2021/22 чемпионата Англии Роналду сыграл 6 матчей и забил 3 мяча.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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28%

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25%

1.52

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Спартак
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Рома
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