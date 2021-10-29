«Слова Аллегри сыграли свою роль». Эвра раскрыл причины перехода Роналду
Бывший защитник «Ювентуса» Патрис Эвра рассказал, почему Криштиану Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед».
«Роналду боялся, что его будут считать главным виновником всех неудач «Ювентуса». Кроме того, его настоящей любовью всегда был «Манчестер Юнайтед», — передает слова Эвры La Repubblica. — Ведь только там он нашел уважение и любовь, которых ожидал. В «МЮ» никто не позволил бы себе критиковать его, в отличие от того, что произошло в Турине.
Многие забывают, что в серии А нелегко побеждать каждый год. Слова Массимилиано Аллегри также сыграли свою роль в уходе. Он сказал, что Роналду не будет играть во всех матчах. Нет смысла говорить такое на публике. Достаточно было просто держать это при себе, потому что такие вещи задевают Криштиану».
Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году и выиграл с командой два чемпионата Италии. Всего футболист сыграл в клубе 134 матча и забил 101 гол.
В августе 2021 года 36-летний нападающий вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.
В сезоне-2021/22 чемпионата Англии Роналду сыграл 6 матчей и забил 3 мяча.
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