Руководство «МЮ» дало Сульшеру три матча на исправление ситуации

Руководство «Манчестер Юнайтед» решило дать главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру три матча, чтобы он мог исправить положение команды, сообщает The Telegraph.

По данным источника, если норвежскому специалисту удастся улучшить результаты «МЮ», он останется на своем посту, в случае ухудшения ситуации Сульшер будет уволен.

Руководство «МЮ» уже занимается поиском нового главного тренера. Сообщалось, что им может стать Антонио Конте.

В ближайшее время команде предстоит сыграть с «Тоттенхэмом» и «Сити» в АПЛ и «Аталантой» в Лиге чемпионов. После 9 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» с 14 очками идет на 7-м месте в турнирной таблице.