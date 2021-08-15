Сульшер о фанатах на матче с «Лидсом»: «Вот это «Манчестер Юнайтед», вот это настоящий «Манчестер Юнайтед»!»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о возвращении болельщиков на трибуны «Олд Траффорд» в матче 1-го тура АПЛ против «Лидса» (5:1).

«Вот это «Манчестер Юнайтед», вот это настоящий «Манчестер Юнайтед»! Именно с помощью фактора фанатов я привлек сюда Кавани и сохранил его. Нельзя уходить после целого сезона без болельщиков на трибунах. Это была настоящая магия, это много значит для игроков. Атмосфера всегда заряжает тебя дополнительной энергией. Нельзя добиться ничего похожего командными разговорами. Когда ты забиваешь 4 гола за тайм на своем поле, как было у нас — это лучшее чувство в мире», — приводит Sky Sports слова Сульшера.

Матч против «Лидса» стал для «Манчестер Юнайтед» первым с марта 2020 года, когда на «Олд Траффорд» смогли прийти болельщики. Игру против «павлинов» посетили около 75 тысяч зрителей.