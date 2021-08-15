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Сульшер о фанатах на матче с «Лидсом»: «Вот это «Манчестер Юнайтед», вот это настоящий «Манчестер Юнайтед»!»

08:58
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о возвращении болельщиков на трибуны «Олд Траффорд» в матче 1-го тура АПЛ против «Лидса» (5:1).

«Вот это «Манчестер Юнайтед», вот это настоящий «Манчестер Юнайтед»! Именно с помощью фактора фанатов я привлек сюда Кавани и сохранил его. Нельзя уходить после целого сезона без болельщиков на трибунах. Это была настоящая магия, это много значит для игроков. Атмосфера всегда заряжает тебя дополнительной энергией. Нельзя добиться ничего похожего командными разговорами. Когда ты забиваешь 4 гола за тайм на своем поле, как было у нас — это лучшее чувство в мире», — приводит Sky Sports слова Сульшера.

Матч против «Лидса» стал для «Манчестер Юнайтед» первым с марта 2020 года, когда на «Олд Траффорд» смогли прийти болельщики. Игру против «павлинов» посетили около 75 тысяч зрителей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

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Спартак 1
Урал 0
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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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