Нападающий «Астон Виллы» Ингс забил 2000-й пенальти в истории английской премьер-лиги
Нападающий «Астон Виллы» Дэнни Ингс реализовал пенальти в матче 1-го тура АПЛ против «Уотфорда».
Форвард реализовал 11-метровый на 90+7-й минуте встречи. Гол футболиста стал 2000-м забитым с пенальти в истории английской премьер-лиги.
2,000 — Danny Ings' goal today was the 2,000th penalty scored in Premier League history. Brian Deane was the first of 459 different players to score from the spot in the competition, with Alan Shearer (56), Frank Lampard (43) and Steven Gerrard (32) netting the most. Disco. pic.twitter.com/GySKp8EpAW— OptaJoe (@OptaJoe) August 14, 2021
Несмотря на гол Ингса, «Астон Вилла» не смогла уйти от поражения. «Львы» уступили «Уотфорду» со счетом 2:3.
Методология
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