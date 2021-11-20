Сульшер не собирается в отставку: «Верю, что мы можем все исправить»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после поражения от «Уотфорда» (1:4) в матче 12-го тура чемпионата Англии дал понять, что не собирается в отставку.
«У меня всегда есть вера в себя, — цитирует норвежца итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter. — Да, я верю, что мы можем все исправить. Мне жаль болельщиков. Я чувствую то же самое, что и они. Нам стыдно из-за того, как мы проигрываем. У нас очень черная полоса».
Также специалист отметил, что возможность отставки не беспокоит его.
«Отставка? Не мне нужно об этом беспокоиться — приводит слова специалиста ВВС. — Я все так же упорно работаю, как и раньше, делаю все возможное вместе со своим штабом.Наши футболисты — настоящие профессионалы, но пока мы не можем достичь результата. Я очень расстроен».
«Уотфорд» набрал 13 очков и занимает 16-е место. «Манчестер Юнайтед» потерпел четвертое поражение в пяти матчах. Команда имеет 17 очков и находится на шестой позиции.
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