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Де Хеа — о поражении «МЮ»: «То, как мы играли неприемлемо, легко винить тренера, но иногда дело в игроках»

20:41
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа прокомментировал поражение от «Уотфорда» в матче 12-го тура АПЛ (1:4).

«Тут особо нечего сказать — было стыдно видеть, что «Юнайтед» играет так, как сегодня. То, как мы играли и то, что мы делали, неприемлемо, — приводит слова вратаря BBC. — Легко винить тренера или персонал, но иногда дело в игроках. Нам нужно играть гораздо лучше. Позорный первый тайм — мы могли пропустить четыре гола за 45 минут. Было тяжело наблюдать за игрой команды сегодня. Это неприемлемо.

Мы стараемся выкладываться по максимуму и бороться за команду, но, очевидно, что-то идет не так. Это видно в играх — очень низкий уровень, очень плохой. Еще раз приношу извинения болельщикам".

Команда проиграла четвертый раз в последних пяти матча и занимает шестое место турнирной таблице АПЛ (17 очков).

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
20 нояб, 18:00. Vicarage Road (Уотфорд)
Уотфорд
4:1
Манчестер Юнайтед
Голы
Кинг, 28 (1:0), Сарр, 44 (2:0), ван де Бек, 50 (2:1), Жоау Педру, 90 (3:1), Деннис, 90 (4:1)
Нереализованный пенальти
Сарр 11
Уотфорд
Фостер Масина Нкулу (Трост-Эконг, 63 ) Каткарт Кико Фемения Луза (Жоау Педру, 77 ) Клеверли Сиссоко Кинг Сарр (Кучо Эрнандес, 68 ) Деннис
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф Магуайр Шоу (Далот, 85) Ван-Биссака Бруну Фернандеш Матич Мактоминай (ван де Бек, 46) Криштиану Роналду Рэшфорд (Марсьяль, 46) Санчо (Лингард, 90+1)
Предупреждения
Луза 45  -  Мактоминай 19, Магуайр 62
Судьи
Джон Мосс

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Арсенал 0
Перерыв

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/58669142

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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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