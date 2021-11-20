Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа прокомментировал поражение от «Уотфорда» в матче 12-го тура АПЛ (1:4).

«Тут особо нечего сказать — было стыдно видеть, что «Юнайтед» играет так, как сегодня. То, как мы играли и то, что мы делали, неприемлемо, — приводит слова вратаря BBC. — Легко винить тренера или персонал, но иногда дело в игроках. Нам нужно играть гораздо лучше. Позорный первый тайм — мы могли пропустить четыре гола за 45 минут. Было тяжело наблюдать за игрой команды сегодня. Это неприемлемо.

Мы стараемся выкладываться по максимуму и бороться за команду, но, очевидно, что-то идет не так. Это видно в играх — очень низкий уровень, очень плохой. Еще раз приношу извинения болельщикам".