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Сульшер готов вернуть Ибрагимовича в «МЮ»

15:53

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что готов взять в команду Златана Ибрагимовича. Шведский форвард защищал цвета «МЮ» с 2016 по начало 2018 года, после чего перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси». На днях он заявил, что не прочь вернуться в английскую команду.

— Если он серьезно, то я всегда готов поговорить со Златаном, — цитирует Goal Сульшера.

Если «МЮ» захочет вернуть Ибрагимовича, то сможет сделать это только в январе, поскольку трансферное окно в Англии уже закрылось. Шведу на тот момент будет 38 лет.

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