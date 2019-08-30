Сульшер готов вернуть Ибрагимовича в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что готов взять в команду Златана Ибрагимовича. Шведский форвард защищал цвета «МЮ» с 2016 по начало 2018 года, после чего перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси». На днях он заявил, что не прочь вернуться в английскую команду.

— Если он серьезно, то я всегда готов поговорить со Златаном, — цитирует Goal Сульшера.

Если «МЮ» захочет вернуть Ибрагимовича, то сможет сделать это только в январе, поскольку трансферное окно в Англии уже закрылось. Шведу на тот момент будет 38 лет.