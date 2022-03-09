Макманаман: «Почеттино мог бы навести порядок в «Манчестер Юнайтед», а затем нацелиться на «Реал»

Бывший полузащитник «Реала» Стив Макманаман высказался о возможном назначении главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино в «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что Почеттино усилит «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Макманамана Daily Mail. — Но в данный момент это может сделать любой. Неуважение тут абсолютно ни при чем. «Манчестер Юнайтед» нужно назначить тренера и обеспечить ему поддержку».

По мнению экс-полузащитника, назначения Ральфа Рангника создало в «Манчестер Юнайтед» беспорядок.

«Почеттино — отличный тренер и мог бы навести порядок в «Манчестер Юнайтед», а затем нацелиться на «Реал», — сказал он.