Форвард Маркус Рэшфорд может потерять место в сборной Англии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может потерять место в сборной Англии, сообщает ESPN.

По данным источника, скорее всего, футболист не будет вызван на товарищеские матчи сборной в марте. Главный тренер команды Гарет Саутгейт намерен вызывать только тех игроков, которые имеют регулярную практику в своих клубах.

Таким образом, если Рэшфорд так и не вернется в сборную к матчам, которые пройдут в июне и сентябре, он не сыграет на ЧМ-2022 в Катаре.