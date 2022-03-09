Юрген Клопп хочет видеть полузащитника Беллингема в «Ливерпуле»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает The Sun.

По данным издания, в услугах 18-летнего игрока заинтересован «Ливерпуль». Главный тренер клуба Юрген Клопп хочет видеть Беллингема в своей команде.

В этом сезоне он участвовал в 22 матчах бундеслиги, забив 3 гола и сделав 6 результативных передач. Полузащитник выступает в «Ливерпуле» с 2020 года, перейдя из «Бирмингема» за 23 миллиона евро.

«Ливерпуль» в 27 матчах набрал 63 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ.