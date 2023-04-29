Стерлинг заявил, что болельщики «Челси» заслуживают большего

Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг считает, что болельщики команды заслуживают гораздо большего.

«Мы знаем, что болельщики «Челси» не привыкли к такому, но мы должны взглянуть на ситуацию в целом за весь период. Нужно сохранять позитивный настрой на столько, на сколько это возможно, постараться успешно завершить сезон», — цитирует Стерлинга The Sun.

После 32 туров АПЛ «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 39 набранных очков.