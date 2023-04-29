Гюндоган — о Холанне: «Его гол был явно лучше, чем прическа»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о прическе своего одноклубника Эрлинга Холанна.

«Его гол был явно лучше, чем прическа. Я был удивлен, когда расплелась его коса, и он бегал с такой гривой. Хорошо, что это не продлилось долго», — цитирует футболиста Sky Sports.

В этом сезоне чемпионата Англии норвежец провел 29 матчей, в которых отметился 33 забитыми голами и семью голевыми передачами.