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Мартинелли недоволен своим положением в «Арсенале» и может сменить клуб

12:43
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Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли недоволен своим положением в команде, сообщает The Sun.

По информации источника, 20-летний бразилец хочет получать больше игрового времени и может сменить команду в зимнее трансферное окно.

Мартинелли перешел в «Арсенал» в июле 2019 года. В сезоне-2021/22 форвард принял участие в 4 матчах «канониров», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/16335705/arsenal-martinelli-transfer-exit-appearances/

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Иван Торопцев все материалы автора

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