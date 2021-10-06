Мартинелли недоволен своим положением в «Арсенале» и может сменить клуб

Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли недоволен своим положением в команде, сообщает The Sun.

По информации источника, 20-летний бразилец хочет получать больше игрового времени и может сменить команду в зимнее трансферное окно.

Мартинелли перешел в «Арсенал» в июле 2019 года. В сезоне-2021/22 форвард принял участие в 4 матчах «канониров», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.