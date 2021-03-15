Стерлинг прокомментировал слухи о конфликте с Гвардьолой

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на слухи о конфликте с главным тренером команды Хосепом Гвардьолой.

Ранее появилась информация, что после матча 28-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» Стерлинг, а также Филип Фоден высказали свое недовольство по поводу сокращения количества игрового времени.

«В социальных сетях появились какие-то сумасшедшие слухи... Это абсолютная ложь. С нетерпением жду большой недели с командой. Спокойной ночи, ребята», — написал Стерлинг в Twitter"Твиттере".

В этом сезоне 26-летний футболист принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативными передачами.