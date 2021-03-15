«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» и идет вторым в чемпионате Англии

«Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм» (1:0) в матче 28-го тура английской премьер-лиги.

Единственный мяч забил в свои ворота Крейг Доусон. «МЮ» набрал 57 очков и идет вторым в чемпионате. У лидирующего «Манчестер Сити» 71 очко. «Вест Хэм» на пятой позиции — 48 очков.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

28-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» — 1:0 (0:0)

Гол: Доусон, 53 — в свои ворота.

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Бруну Фернандеш, Мактоминэй, Рэшфорд, Джеймс, Гринвуд.

«Вест Хэм»: Фабяньски, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Диоп, Джонсон (Лансини, 62), Нобл (Бенрама, 62), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн.

Предупреждения: Ван-Биссака, 35. Мактоминэй, 49. Рэшфорд, 76. Джеймс, 90+1.

Судья: Кавана.

14 марта. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».