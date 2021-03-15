«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» и идет вторым в чемпионате Англии
«Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм» (1:0) в матче 28-го тура английской премьер-лиги.
Единственный мяч забил в свои ворота Крейг Доусон. «МЮ» набрал 57 очков и идет вторым в чемпионате. У лидирующего «Манчестер Сити» 71 очко. «Вест Хэм» на пятой позиции — 48 очков.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
28-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» — 1:0 (0:0)
Гол: Доусон, 53 — в свои ворота.
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Бруну Фернандеш, Мактоминэй, Рэшфорд, Джеймс, Гринвуд.
«Вест Хэм»: Фабяньски, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Диоп, Джонсон (Лансини, 62), Нобл (Бенрама, 62), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн.
Предупреждения: Ван-Биссака, 35. Мактоминэй, 49. Рэшфорд, 76. Джеймс, 90+1.
Судья: Кавана.
14 марта. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
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