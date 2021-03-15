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«Лидс» хочет назначить Аллегри на пост главного тренера

16:31
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«Лидс» хочет подписать контракт с бывшим главным тренером «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, если нынешний наставник команды Марсело Бьелса покинет клуб после окончания сезона.

По информации The Boot Room, английский клуб уже начал переговоры с итальянцем.

Контракт Бьелсы заканчивается в конце нынешнего сезона. Клуб идет на 12-м месте в АПЛ, набрав 36 очков в 28 матчах.

53-летний Аллегри работал в «Милане» и «Ювентусе», с ними он выиграл 6 чемпионатов Италии (1 в «Милане» и 5 подряд в «Ювентусе»). Также он два раза выводил «Юве» в финал Лиги чемпионов, но не смог выиграть трофей. Аллегри четырежды признавался лучшим тренером Италии.

Итальянец не тренирует с мая 2019 года.

Дополнительная информация:

https://tbrfootball.com/report-leeds-want-massimiliano-allegri-if-bielsa-decides-to-leave/

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