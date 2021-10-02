Форвард Рахим Стерлинг приостановил переговоры о продлении контракта с «Манчестер Сити», сообщает The Telegraph.

По информации источника, английский футболист хочет посмотреть, как будет развиваться его ситуация в этом сезоне, прежде чем подписывать новый контракт. Действующее соглашение 26-летнего форварда истекает в конце следующего сезона.

В текущем сезоне на счету нападающего 1 гол в 6 матчах АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

За сборную Англии Рахим провел 70 встреч, в которых забил 18 голов и сделал 23 результативные передачи, также однажды удалился