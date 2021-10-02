Тухель назвал заслуженной победу «Челси» в матче с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат матча 7-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (3:1).

«Это была полностью заслуженная победа. «Саутгемптон» сыграл очень хорошо, серьезно осложнив нам жизнь, но благодаря этому все мы увидели увлекательный матч. Я считаю, что мы сделали все для победы.

Мы забили в концовке, но могли решать судьбу матча гораздо раньше. У нас были шансы и отмененные голы в первом тайме, но в целом наша победа абсолютно заслужена.

Мы всегда делаем все необходимое, чтобы поддерживать игроков в наилучшей форме, но в какой-то момент, после множества упущенных шансов, мы должны признать, что Кай Хаверц и Хаким Зиеш находятся не в лучших кондициях. Возможно, в этом даже нет их вины, но сейчас им необходимо работать и сражаться за место в составе.

В определенный период после предсезонной подготовки они оказывали решающее влияние на игру команды, но после этого они немного растеряли уверенность в своих силах. Мы не прекратим работать над их формой, но это нормальный процесс. В этом нет серьезных проблем, но, поскольку наша основная задача состоит в том, чтобы побеждать, мы не можем не учитывать то, в каком состоянии находятся игроки», — цитирует Тухеля официальный сайт клуба.

Автором победного мяча стал нападающий «синих» Тимо Вернер.