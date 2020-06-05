Стало известно расписание 1/4 финала Кубка Англии
21:22
Футбольная ассоциация Англии опубликовала расписание матчей 1/4 финала Кубка страны.
Кубок Англии
1/4 финала
Суббота, 27 июня
«Норвич» — «Манчестер Юнайтед» 19.30
Воскресенье, 28 июня
«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» 15.00
«Ньюкасл» — «Манчестер Сити» 20.30
? TV PICKS ?— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 5, 2020
What #EmiratesFACup quarter-final fixture are you looking forward to most? ?
Presented by @LGUK
Полуфиналы состоятся 11 и 12 июля. Финал пройдет 1 августа.
Матчи «Норвич» — «МЮ» и «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» будут показаны в эфире ВВС. Две остальные игры покажет платный канал BT Sports.
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