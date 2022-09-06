«Борнмут» продлил контракт с защитником Мефамом

«Борнмут» объявил о продлении контракта с защитником Крисом Мефамом.

Новое соглашение с 24-летним валлийцем будет действовать до конца июня 2025 года.

Мефам выступает за «Борнмут» с января 2019 года. В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 6 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Предыдущий контракт игрока действовал до конца июня 2023 года.